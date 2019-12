Chávez Jr. contra Canelo en redes

Como si una pelea en el ring no hubiera sido suficiente, Chávez Jr. contra Canelo se convirtió en una pelea en redes sociales.

La noche del 20 de diciembre fue muy mala para el Julio César Chávez Jr. Primero, porque debió cambiar el peso de su pelea porque era evidente que no iba a llegar a las 168 libras en que se había establecido primero su combate ante Daniel Jacobs.

Lo manejó como un movimiento estratégico, para no llegar mermado, cuando en realidad se trata de un tema de irresponsabilidad. Es que sigue aferrado a marca un peso que no es el suyo y luego hace este tipo de cambios de último minuto, para no quedar peor.



Luego, a pesar de que llevaba al público a su favor, desaprovechó sus ventajas.

Empezó con un buen trabajo estableciendo distancia y pegando mejor que Daniel Jacobs.

Sin embargo, Jacobs comenzó a ganar terreno cortando distancia y amarrando al Junior cuando sentía la andanada de golpes.

Chévz Jr. se desconcentró al empezar a reclamar cada acción de Jacobs y eso le dio espacio al estadounidense de irse abriendo paso hacia el cuerpo de Chávez, pues le cortó el ritmo.

Nadie niega que hubo cabezazos. Tampoco que hubo codazos. Lo que sí hubo también fue un golpe sólido a la cara que le hizo sangrar la cara a Julio.

Luego sucedió la detención.

Entonces resulta que Canelo Álvarez se refirió a él en un tuit.

Más culos que estrellas… solo los mexicanos lo entienden!!! 🥴🥱 — Canelo Alvarez (@Canelo) December 21, 2019

Pero el Junior no se quedó callado y sin etiquetarlo, le respondió con lo siguiente:

El mundo sabe que para darle en la madre a alguien en mi peso 5 rounds no ocupo comer carne 🥊 clenbuterol ni poner yo mismo los exámenes de dopaje para mi pelea eso es no es legal 🇲🇽 el saco al que le quede los 🥚 son naturales no vienen de la carne ❤️ #teamchavezjrmexico — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) December 24, 2019

Parece que no irá más allá. Aunque Julio decía que de vencer a Jacobs, pediría Chávez Jr. contra Canelo II la opción se aleja porque no da una desde su regreso al ring.