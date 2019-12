En un episodio reciente del Podcast Chasing Glory de Lilian Garcia, Tommaso Ciampa había revelado que ha informado a las personas en la WWE que planea retirarse si le dicen que tiene que dejar NXT para unirse a Raw o SmackDown, y esa no ha sido la primera vez en que haya expuesto esta postura.

Antes de que NXT se convirtiera en un programa en vivo de dos horas en octubre pasado, el consenso general en toda la WWE era que un cambio a Raw o SmackDown, o lo que llamaban el elenco principal, era visto como una ascenso luego de trabajar en NXT, pero Ciampa ha dejado en claro que quiere quedarse con la marca amarilla.

► Triple H, comprensivo con la postura de Tommaso Ciampa

El catorce veces Campeón de la WWE, Triple H estuvo en el episodio de esta semana del podcast WWE After The Bell de Corey Graves, donde habló sobre la postura del ex Campeón NXT cuando Graves le consultó. «El juego» respondió aclarando sobre la postura de Tommaso Ciampa, quien cree que tendrá una carrera más larga si trabaja con el horario de NXT, en lugar de trabajar en más de 200 shows en vivo por año en el caso de estar en Raw o SmackDown.

«Pienso que hay una parte de Ciampa, aunque también pienso que esto se reduce al desgaste físico que experimenta en su lugar de trabajo actual. Físicamente, ¿podría manejar el horario de Raw o SmackDown? ¿Podría manejar la rutina y el desgaste y todo lo demás que implica una carrera completa en Raw o SmackDown? Es totalmente diferente. «.

«Aunque ese horario ahora se haya reducido y se haya vuelto mucho más manejable, especialmente si tienes una familia y todo lo demás; quizás él, probablemente lo mira y dice: ‘Mira, si estoy en el elenco principal tendré una carrera por un cierto tiempo, pero si estoy en NXT con un horario reducido y mucho más manejable, tendré una carrera que será más larga.’ Él preferiría hacer esto por un largo período de tiempo, para luego hacer la transición que le permita hacer todas las otras cosas que le encantan.»

En concordancia con lo anterior, Triple H agregó que, cuando sea el momento adecuado, cree que Ciampa se convertirá en un entrenador fenomenal o en un productor detrás del escenario. También reveló que el ex Campeón NXT ha estado combinando su trabajo en las pantallas de la marca amarilla, con su trabajo como productor en los recientes espectáculos de EVOLVE, lo cual podría una de las metas de Ciampa cuando ya se retire definitivamente de la acción en los encordados.