Chase U, retadores al Campeoanto de Parejas NXT y fueron atacados por The OC

Se definieron a los nuevos retadores por el Campeonato de Parejas de NXT, quienes ahora buscarán destronar a Baron Corbin y Bron Breakker.

Durante la celebración de los nuevos campeones, aparecieron los integrantes de Chase U, Duke Hundson y Andre Chase pidiendo una oportunidad, recordando que cuando perdieron los cetros nunca tuvieron el chance de recuperlos.

Sin embargo, Axiom y Nathan Frazer, también pidieron ser los retadores, por lo que se pactó un encuentro entre ambos equipos para definir al equipo retador.

Los dos equipos salieron con todo buscando ganar la oportunidad, por lo que se enfrentaron en un choque intenso.

El duelo comenzó a ras de lona Andre Chase y Axiom en el ring, pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar y los dos equipos se lanzaron con todo.

Axiom y Nathan se enfocaron en movimientos más vistosos y aéreos, buscando terminar con sus rivales, sorprendiéndolos demasiado, para así poder tener el control del encuentro.

El equipo de Chase U tuvo que contestar con todas sus fuerzas para poder responder, pues André con un contralona mandó al suelo a Nathan y luego Duke tuvo que usar su fuerza para mantener a sus dos rivales en la lona con fuertes azotones y castigos contra el ring.

Las cosas se pusieron bastante parejas para ambos bandos, pues ninguno de los dos estaba dispueto a ceder terreno y entregar el triunfo, hasta que en un intercambio de toques de espalda, Nathan quedó atrapado con una huracarrana y terminó recibiendo el conteo para acabar siendo derrotado.

Al final del encuentro, Andre Chase y Duke Hudson fueron atacados por Karl Anderson y Luke Gallows.

OH SHIT KARL ANDERSON AND LUKE GALLOWS ARE IN NXT #WWENXT pic.twitter.com/mqayz33Cw7

— crazyunknown007 (@crazyunknown007) February 21, 2024