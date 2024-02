Oba Femi retiene el Campeonato Norteamericano ante Lexis King

Oba Femi se enfrentó a Lexis King buscando una defensa al Campeonato Norteamericano, algo que King busca desesperadamente para poder dar un salto en su carrera.

Y aunque en el papel, parecería que Femi tendría una batalla sencilla por superar en tamaño y fuerza a su rival, las cosas fueron diferentes, pues King, supo aprovechar sus recursos para mantener a raya a su rival, incluso aplicando fuertes llaves.

En pleno combate apareció Mr. Stone intentando encarar a Lexis, pero éste lo atacó sin motivo. Pero esto le costó caro, pues la distracción hizo que Femi lo atrapara con varios poderosos castigos para terminar derrotándolo y reteniendo el Campeonato.

Oba Femi makes light work of Lexis King and successfully defends the NXT North American Championship#WWENXT pic.twitter.com/ofqlNI7HbV

— WrestlePurists (@WrestlePurists) February 21, 2024