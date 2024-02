Omos explica el motivo de su ausencia de WWE

La última lucha televisiva de Omos fue el 25 de agosto de 2023, cuando participó de la batalla campal de Slim Jim que se realizó en SummerSlam 2023. Dicha batalla campal fue ganada por LA Knight.

Desde entonces, ha estado teniendo vacaciones, ha visitado a su familia en África y más, pero también ha estado compitiendo en el ring, solo que en House Shows. Su lucha más reciente fue el 18 de febrero, en el House Show realizado desde el Save Mart Center en Fresno, California, en donde venció a Akira Tozawa, como lo venía haciendo desde el 6 de enero en otras 10 luchas en House Shows por todo Estados Unidos.

► Omos explica el motivo de su ausencia televisiva en WWE

El luchador recientemente fue entrevistado por Scott Fishman, y allí, al recordar sus momentos WrestleMania, le reveló los motivos por los cuales no está ahora mismo en televisión. Estas fueron sus palabras:

«Sabes, soy una atracción, me llaman cuando necesitan ganar mucho dinero… Cuando quieren verme en la tele, hermano, cobran esos cheques cuando me ven en la tele. Pero he seguido activo en WWE a través de apariciones en House Shows».

Parece claro que, de momento, no hay planes para Omos. Y utilizan sus luchas en House Shows para que pueda soltarse más en el ring. ¿Veremos a Omos de regreso a las pantallas televisivas de WWE después de que se cierren muchas historias en WrestleMania 40?