¿Una luchadora en Imperium? Gunther se pronuncia

«Creo que ahora estamos bien como estamos, pero creo que si tuviéramos que elegir a alguien, sería IYO SKY o Charlotte Flair, creo«. Esto decía Gunther el año pasado sobre sumar a una luchadora a Imperium. Todavía no ha sucedido pero volvemos a dicha cuestión después de que se la plantearán nuevamente en The Battleground Podcast.

► ¿Una luchadora en Imperium?

«Um, no hay planes para eso, no. No es un grupo en el que sea como que tenemos que ocupar esos lugares. ¿A quién tomamos? Es natural, o se da o no se da.»

«Conozco a ambos desde hace mucho tiempo y especialmente a Kaiser lo conozco desde como 2009 o 2010 y hemos viajado juntos por todas partes en Alemania y ahora lo estamos haciendo de nuevo aquí. Hay una conexión detrás de eso y por eso lo estamos haciendo. No creo que pudiera estar en una situación así con alguien con quien no tengo una conexión real a nivel personal también, así que no hay realmente ningún plan para eso«.

La idea podría ser interesante bien desarrollada pero en realidad, ¿hace falta que Imperium tenga a una luchadora? Además de que si fuera una de las mencionadas no tendría sentido. Puede que Tiffany Stratton debido a su relación romántica con Ludwig Kaiser, pero ella no lo necesita, es una prometedora estrella por sí misma.

Estas palabras tienen más relación con otras que pronunciaba también en 2023 acerca de añadir a alguien más a la facción:

«Nos hacen esa pregunta con frecuencia, y siempre tengo que responder que no, creo que está perfecto tal como está. No me gusta cambiar un sistema que funciona. Demasiados cambios podrían debilitar al grupo. Todos estamos juntos por una razón. Nada es aleatorio. También estamos estrechamente conectados en nuestra vida privada, especialmente con Kaiser. Nuestras carreras han seguido el mismo camino desde el principio, y hay una historia previa al WWE de ese grupo. Es algo que existe de forma auténtica. En este momento, siento que está bien como está».