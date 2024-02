Posible motivo de ausencia de Nick Comoroto en AEW

Nick Comoroto lleva sin luchar en AEW desde septiembre de 2023, y en ROH, desde octubre del año pasado. Muchos se han preguntado qué pasó con este opderoso y musculoso luchador, que en un principio, tenía mucho futuro como posible gran estrella de AEW. En AEW, Comoroto solamente destacó como parte del grupo The Factory, de QT Marshall, junto a Aaron Solo, Anthony Ogogo, Cole Karter y Lee Johnson. Sin embargo, el grupo eventualmente se dessagrupó el año pasado.

Sin embargo, ahora se ha sabido la posible causa de la ausencia de Comoroto, de 32 años, en AEW. Esto esl o que ha reportado Sean Ross Sapp de Fightful Select recientemente:

► La razón por la que Nick Comoroto no estaría luchando en AEW

«Según lo que ha averiguado Fightful Select, Nick Comoroto estuvo en bastidores en el show de AEW en Norfolk el mes pasado, cuando se le preguntó sobre su paradero en el programa últimamente. El hombre de 32 años no ha luchado desde finales de octubre para AEW, pero luchó en Nueva Jersey para una empresa independiente a finales de enero.

«Comoroto anteriormente formaba parte del grupo estable The Factory con QT Marshall, pero eso se disolvió mucho antes de la partida original de Marshall. Nos dicen que Comoroto no ha estado lesionado, simplemente no ha sido utilizado por los directivos de AEW. No tiene una historia en televisión».