Lyra Valkyria retiene el Campeonato de NXT ante dos rivales

Shotzi regresó a NXT en busca de una oportunidad por el Campeonato Femenil de la marca, pero para poder conseguirlo tenía que pasar sobre Lyra Valkyria, quien defendió como una fiera su título.

Fue así que Shotzi comenzó su ataque fuerte buscando rendir a la campeona, aunque no lo tendría fácil, pues Lyra rompió las llaves a las que era expuesta.

Pese a que Valkiria sacó lo mejor de su repertorio, no tuvo una noche nada sencilla, pues la luchadora de SmackDown la metió en problemas con fuertes ataques.

Sin embargo, en pleno combate, Shotzi se lastimó al caer fuera del ring, por lo que tuvo que ser sacada del ring con ayuda, y tras unos minutos de espera para una revisión, el combate tuvo que terminar.

Sin embargo, se pactó un reto abierto, el cual fue contestado por Lash Legend, quien desde el primer momento atacó con todo a su rival sin darle oportunidad de hacer nada.

Aunque la campeona contestó con golpes y movientes fuertes, las cosas no fueron nada sencillas, pues la fuerza de Legend niveló las cosas para la retadora.

Y aunque sufrió mucho, Lyra pudo llevar a Lash al conteo con una potente plancha y pudo retener el Campeonato de NXT.

so so proud of lash legend and lyra valkyria for compromising through this tough time and making it work#WWENXT pic.twitter.com/EXosstgmqO

— 𝓙𝓸𝓱𝓷 (@TwistedJohnX) February 21, 2024