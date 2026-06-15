Charlotte Flair vs. Roxanne Perez, lucha agregada al cartel de Raw 15 de junio 2026

El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 15 de junio 2026 en la CFG Bank Arena en Baltimore, Maryland (anteriormente llamado como Royal Farms Arena, Baltimore Arena, Baltimore Civic Center, y 1st Mariner Arena), coliseo que tiene una capacidad para 14,000 personas.

► En el episodio de WWE Raw del 8 de junio vimos:

TORNEO QUEEN OF THE RING: Liv Morgan vencio a Becky Lynch, Alexa Bliss y Chelsea Green (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Sol Ruca (c) retuvo ante Lyra Valkyria (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL: Penta (c) retuvo ante Rey Mysterio (***) TORNEO KING OF THE RING: Je’Von Evans venció a Seth Rollins, Talla Tonga y Ricky Saints (***)

► Cartel actualizado Raw 15 de junio 2026

Esta noche en Raw se enfrentan dos de las competidoras más talentosas de distintas generaciones de WWE. Charlotte Flair llega con la mira puesta en las semifinales del torneo Queen of the Ring, donde este viernes se medirá a la campeona mundial femenina Liv Morgan. Antes de ese importante compromiso, deberá superar a una Roxanne Perez que busca demostrar que pertenece a la élite de la división femenina.

La rivalidad comenzó tras un intercambio en redes sociales y rápidamente escaló hasta convertirse en un combate oficial para Raw. Charlotte Flair intentará utilizar su experiencia, poder físico y capacidad para dominar los grandes escenarios, mientras que Roxanne Perez apostará por su velocidad, resistencia y agresividad característica como integrante de The Judgment Day.

SEMIFINAL TORNEO KING OF THE RING 2026: Oba Femi vs. Dominik Mysterio

Oba Femi vs. Dominik Mysterio SEMIFINAL TORNEO QUEEN OF THE RING 2026: Iyo Sky vs. Raquel Rodríguez

Iyo Sky vs. Raquel Rodríguez Chad Gable vs. Rusev

Charlotte Flair vs. Roxanne Perez

Segmento con Roman Reigns