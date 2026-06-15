Gael Islas gano el Torneo Nacional de Jiu-Jitsu y sigue construyendo su carrera

El 23 de mayo pasado, Gael Islas se colgó una medalla de oro en el 22º Campeonato Nacional de Jiu-Jitsu de México, celebrado en la Ciudad de México bajo la organización de la Federación Mexicana de Jiu-Jitsu. Un logro que pasó discretamente, pero que merece ser contado, porque habla de un joven que lleva años construyendo su historia.

► Lo que ha construido hasta aquí

Para quien no lo ubique: Gael es hijo de Súper Crazy, el luchador mexicano más internacional de su generación. Pero a diferencia de su hermana Super Crazy Jr., quien siguió los pasos de su padre en la lucha libre, Gael eligió las artes marciales mixtas. Su base es la lucha amateur heredada directamente de Crazy, el judo, el jiu-jitsu brasileño y el muay thai, todo afinado en el prestigioso Brave Gym de Tokio y perfeccionado en el gimnasio Latin American Warriors de Ciudad Morelos, Baja California, bajo la tutela del experimentado Carlos Álvarez.

En abril de 2025 disputó su primera pelea de MMA en el 686 Fight Night II ante Samy Alvarado, un combate que terminó en No Contest por una luxación de codo.

Para su triunfo el Nacional de Jiu-Jitsu, derrotó a Marco Antonio Bonilla Vasconcelos, de la Academia Escola Mente e Corpo, y a Jesús Olea Abarca, de la Academia Roberto Zapata Team, de Acapulco.

► Un futuro abierto en todas las direcciones

Lo interesante de Gael es que su perfil no lo limita a un solo camino. Las mismas herramientas que lo hacen competitivo en el octágono lo harían estrella la lucha profesional, si algún día decidiera dar ese salto. Tiene el físico, las bases de lucha amateur y los contactos que abren puertas en cualquier empresa del mundo. Su padre conoce los vestidores de WWE, de las grandes empresas japonesas, de la lucha mexicana.

Por ahora, todo apunta a que seguirá en las MMA y en la competencia de grappling. Lo más probable es que en los próximos meses busque revancha en el octágono con un resultado que sí quede en el registro oficial. Gael Islas tiene tiempo, talento y las herramientas para elegir su camino.