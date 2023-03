Charlotte Flair vs. Rhea Ripley: de WM 36 a WM 39

Charlotte Flair reflexiona acerca de su larga historia con Rhea Ripley de camino a su lucha en WrestleMania 39 por el Campeonato Femenil SmackDown en su reciente entrevista con el Daily Mail recordando que ya se vieron las caras en un magno Evento Premium. Juntas abrieron la segunda noche de WrestleMania 36 luchando por el Campeonato Femenil NXT que entonces ‘The Queen’ le ganó a ‘Mami’. En esta ocasión, las dos estelarizarían la primera noche el primero de abril.

> La larga historia de Charlotte Flair vs. Rhea Ripley

“Estoy emocionada. WrestleMania 36 superó las expectativas, y eso fue solo rascar la superficie. Eso fue literalmente, descubrimos que éramos las primeras, armamos el combate en tres horas, tal vez incluso dos, luego tuvimos el combate sin fans, y fue increíble, y nos golpeamos muchísimo la una a la otra.

“Luego, avanzas rápidamente a Money in the Bank, del que creo que la gente tal vez no habla tanto porque no era uno de los cuatro grandes, pero ese combate fue uno de los ocho o diez primeros, en mi opinión sin realmente una historia. Al menos la lucha de NXT tenía una historia, esa lucha no necesariamente tenía una. Creo que yo, ella y Asuka tuvimos esa triple amenaza sin fanáticos y luego fuimos a ese Money in the Bank. Con su crecimiento y plataforma y un nuevo nivel de confianza, verás a dos titanes enfrentándose.

“¿Tendríamos Rhea y yo la oportunidad de ir a WrestleMania, digo como cabeza de cartel porque ella ganó el Rumble, si no hubiera pasado lo de NXT? Eso es lo que hace que esto sea aún mejor porque ves a dos chicas que son mejores de lo que eran tres años después, exponencialmente mejores. Tal vez no vimos el panorama general o el plan completo en ese entonces, pero creo que esto lo hace aún mejor. No puedes escribir este tipo de historia, simplemente sucede de forma orgánica como está destinada a ser“.

¿Quién crees que ganará en WrestleMania 39, Charlotte Flair o Rhea Ripley?