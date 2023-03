Sting tendrá nuevo combate en AEW

Dos meses atrás, Tony Khan hablaba así del devenir de Sting como “All Elite”.

[…] Pienso que ha estado valorando cómo será el retiro, pero no creo que haya decidido nada hasta ahora, y yo no puedo decir nada más que es alguien especial en AEW. Cada vez que está ahí fuera con los fans significa mucho para ellos. También lo siento yo como fan. Y creo que todavía le queda futuro en AEW.

Surgieron rumores sobre problemas físicos que impedirían a Sting luchar menos de lo deseado, pues el veterano no compite para AEW desde Full Gear 2022. Afortunadamente, en enero pareció estar en buena forma durante el combate de retiro de The Great Muta, y mañana, Sting reaparecerá entre las doce cuerdas.

¿Emparejamiento “random”? Darby Allin y Orange Cassidy derrotaron a The Butcher & The Blade el sábado en House Rules, y posteriormente, los perdedores atacaron al Campeón del Atlántico y a “The Enigma” entre bastidores. Además, vía vídeo, The Butcher & The Blade les lanzaron reto, avisando de que unirían fuerzas con Kip Sabian. Allin, entonces solicitó la ayuda de Sting.

► Hijo del Vikingo y Sting en un mismo show

Viene cargado pues el próximo episodio de Dynamite, a celebrarse desde la Cable Dahmer Arena de Independence (Missouri).