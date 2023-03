Rhea Ripley exige respeto a los fans que la acosan

Yo creo que una buena manera de comenzar sería: si un día ves a un famoso en un lugar público haciendo su vida, déjalo tranquilo. Entrando a la WWE, compra un boleto, ve a un show y si tienes suerte no solo te firmará un autógrafo sino que te podrás tomar una foto con él como sucede habitualmente en los eventos no televisados. O acude directamente a un meet and greet. No seas como las personas que vemos a continuación acosando tanto a Rey Mysterio como a Liv Morgan cuando están en su vida privada en el aeropuerto:

Rey Mysterio has my full fledged endorsement to tell these airport stalking grifters to fuck off in the future, pal. pic.twitter.com/9e4mu7odpo — Vince McMahon’s Thoughts (@VinceMcMahonMan) February 10, 2023

if i was liv i would’ve left those men without an autograph to resell, but she’s legitimately so nice that she signed all of them 😭 pic.twitter.com/hPwFzGa0m2 — melissa (fan account) (@LIVSMUNECA) February 12, 2023

> Rhea Ripley exige respeto a los acosadores

Pero ellos no son los únicos que sufren este acoso, también Rhea Ripley. Y cuántas Superestrellas que por un motivo o por otro no lo cuentan. Continuando con la luchadora, ella recientemente publicó un mensajne a estas personas en las redes sociales para que dejen de perseguirla. Es lamentable realmente que tenga que ser ella la que de el paso de hablar y que haya gente que no se da cuenta de que la están acosando. Incluso cuando les dice que no. ¿Qué más necesita una persona para saber que está molestando o que tiene que dejar de hacer lo que está haciendo?

People need to respect that no means no! At airports do not follow me outside. Today has put me off completely! I will not sign ANYTHING that isn’t a personal photo of us anymore.

Hate me, I don’t care.

Disagree with me, try putting yourselves in our shoes for one bloody day. — RheaRipley_WWE (@RheaRipley_WWE) March 20, 2023

“¡La gente tiene que respetar que no significa no! No me sigáis por el aeropuerto ni fuera. ¡Hoy me ha desanimado por completo! Ya no firmaré NADA que no sea una foto personal nuestra. Odiame, no me importa. Si alguien está en desacuerdo conmigo, trata de ponerte en nuestros zapatos por un maldito día“.

¿Qué opinas de mensaje de Rhea Ripley a los acosadores?