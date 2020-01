La relación de Andrade y Charlotte Flair es una de las más estables de WWE. Se comprometieron iniciando el 2020 y todo marcha viento en popa.

Por ese motivo, muchos fans consideran que la empresa debería mostrar en televisión su relación sentimental y darle tantos reflectores como ocurrió con la Campeona Raw Becky Lynch y el entonces Campeón Universal Seth Rollins.

► Charlotte Flair quiere alejarse de Andrade

Esta voz de una buen sector de los aficionados fue representada a un amplio nivel por Ryback. La exSuperestrella analizó el panorama de las rivalidades televisivas y también propuso una unión de Flair y Andrade en televisión.

El mismo Ídolo destacó que le gustaría que su novia fuera su mánager, en una publicación que no hizo nada de gracia a Zelina Vega, con quien ha tenido una relación tensa en los últimos meses.

En una muy reciente entrevista con Alistair McGeorge de Metro del Reino Unido, Charlotte dijo esto en relación con la posibilidad de unirse con su novio en la televisión de WWE:

«En este momento, el objetivo de Andrade es tener el Campeonato de los Estados Unidos y su vínculo con Zelina es tan fuerte que creo que lo mejor en este momento es que los dos tengamos historias separadas y no estemos juntos frente a la cámara.

«Más adelante, definitivamente estaremos abiertos a la idea de hacer un equipo mixto o hacer algo juntos. Pero creo que ahora es un momento súper importante en su carrera, y no quisiera interferir con lo bien que trabajan juntos Zelina y Manny.

«Personalmente, creo que con mi relación con Manny es la primera vez que he dejado que los fans entren en este lado de mi personaje. Fue la primera vez que enredes sociales escribían cosas como: ‘¡Oh, DIos mío! ¿Ella tiene una vida y no es realmente esa malvada Charlotte todo el tiempo?’ Estoy muy agradecida de poder compartir como pareja, viajar por el mundo, entrenar y pasar todo el tiempo juntos. Tuve un par de eventos televisivos y House Shows sin él porque tuvo que regresar a México y no me sentía bien porque ya ni sabía cómo era viajar por mí misma y sola».

Andrade también apoyo la idea de su novia:

«Tal vez en el futuro, sería una buena idea. Pero, ahora, Zelina ha estado trabajando conmigo durante 4 años. Gané el Campeonato NXT con Zelina y ahora el Campeonato de los Estados Unidos junto a ella«.