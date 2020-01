Nuevamente Paige vuelve a levantar la polvareda. Luego de que por un tuit suyo se armara un revuelo en relación a su posible regreso a WWE, la luchadora lo negó y ahora aclara que tampoco es que descarte alguna vez regrese al ring.

Lo cierto es que luego de su tuit, a nivel de periodismo, Mike Johnson de Pro Wrestling Insider aclaró que sí había posibilidades de que regresara al ring, pero que tiene más posibilidades Edge que ella.

► Regreso de Paige

Paige estuvo el día de ayer en su natal Inglaterra en el evento en el que BT Sport festejó la llegada de WWE a su cadena televisiva y allí habló de su regreso al ring.

Esto fue lo que le dijo a Amitai Winehouse del Daily Mail:

«La gente sigue preguntándome acerca de eso. Creo que es porque publiqué el tuit en el que dije que el 2020 iba a ser grande e importante para mí. Tendremos que esperar y ya veremos. Sería una gran sorpresa, por eso no quisiera adelantarlo y dañar el momento con un spoiler. ¡Sería algo enorme, pero si lo anunciara entonces no sería una sorpresa!

«Hay unas cuantas luchas de ensueño en mi lista y que los fans amarían ver. A ti obviamente te gustaría enfrentarte a la persona más importante en la compañía y obviamente esa sería Becky Lynch, así que me gustaría enfrentarla. Hay tantas luchas. Me gustaría enfrentar a Rhea Ripley. Me gustaría enfrentar a Candice LeRae. A las Four Horsewomen. Me gustaría enfrentarlas a todas, ¡mándenmelas a todas!»

De hecho, recordemos que esta no es la primera vez que Paige dice que su carrera no está terminada del todo. Pero parece que Paige ya está muy acostumbrada a su vida de retirada:

I love my simple life when I’m not working. I miss it when I’m on the road. — PAIGE (@RealPaigeWWE) January 15, 2020

«Amo mi vida simple cuando no estoy trabajando. Cuando estoy en la carretera la extraño».