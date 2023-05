Charlotte Flair explica su actual ausencia de WWE

Charlotte Flair se alejó nuevamente de la WWE tras perder el Campeonato Femenil SmackDown ante Rhea Ripley en WrestleMania 39. Y solo llevaba unos cuantos meses trabajando tras hacer su retorno a finales de 2022 para ganarle el mismo título a Ronda Rousey. En estas semanas que lleva fuera de acción, hemos hablado de ella para conocer cuáles eran sus luchadores favoritos cuando era una niña, para saber que está dispuesta a retirar a Madusa, o cuando dijo que quiere formar su propio legado como Superestrella.

> Charlotte Flair, ausente un par de semanas

Hoy en cambio hablamos concretamente de este tiempo que se está tomando lejos de los encordados. Porque durante una reciente entrevista en The Boardroom la luchadora contaba que estará un par de semanas fuera para encargarse de algo. No da más detalles. De momento, ya es un mes el que lleva ausente. Que sepamos, no está lesionada, así que descartamos esto en lo relativo a eso de lo que tiene que hacerse cargo. Quizá tenga que ver con alguno de sus negocios, o con su relación con Andrade, o con algún otro miembyo de su familia.

«Para mí, pasé de no tener ningún día libre a lesionarme el año pasado después de WrestleMania y estar fuera durante siete meses, y luego de nuevo un par de semanas por algo de lo que tenía que ocuparme, así que es una bendición y una maldición. Como, nadie quiere lesionarse, pero tener esa primera vez libre durante tanto tiempo, creo que definitivamente fue saludable para mi forma de pensar».

¿Qué te gustaría que fuera lo próximo de Charlotte Flair en WWE?