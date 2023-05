Trinity trabajó lesionada antes de irse de WWE

“Eso es lo que quise decir cuando dije que todo era una bendición disfrazada porque realmente estaba pasando por mucho. Me sentía muy estancada y no era feliz. En última instancia, me fui ese día por la forma en que me hablaron y me trataron. Todo tipo de simplemente me rompió ese día […]. Probablemente fue lo más bajo que he sentido en mi vida […]”. Así hablaba Trinity de su adiós a la WWE recientemente en Busted Open Radio. En la misma entrevista, la ahora luchadora de IMPACT contaba además que estuvo trabajando lesionada.

> Los últimos tiempos de Trinity en WWE

«Lo que la gente no sabe es que trabajé con un labrum desgarrado durante más de un año. Solo luché, seguí luchando así y no dije nada porque no quiero parecer débil. No quiero que parezca hay un problema, no quieres que te saquen de la tele, nada de eso. Yo solo quería seguir trabajando. Entonces, seguí trabajando con una lesión en el hombro, y eso me estaba afectando, no me sentía bien. Cuando tuve el tiempo libre, lo primero que hice fue arreglarme el hombro. Tuve una cirugía de hombro, así que meses así, sin poder trabajar, y simplemente desapareciendo todo. En un momento, estaba como: ‘Terminé. No creo que vuelva a luchar nunca más’. Solo trabajé mentalmente para superarlo todo, tener un gran sistema de apoyo y ver a los fanáticos decir: ‘Queremos que regreses, queremos verte, ¿cómo estás?’. El apoyo y mi familia, volví a donde necesitaba estar. Superé la lesión, superé la cirugía. Todo eso fue mucho, mentalmente.

«Me operaron. Tuve un labrum desgarrado. Todo eso fue demasiado, mentalmente. Además, estar fuera de la carretera después de eso es todo lo que he conocido en los últimos 13-14 años, eso ha ha sido mi vida. Estar con mi esposo todos los días, viajar todos los días y, de repente, sentarme sola en casa para arreglar todo. Era mucho, pero siento que me ha hecho más fuerte mentalmente. Físicamente, me siento genial. Solo tener ese tiempo para realmente extrañar la lucha libre, realmente extraño el negocio, realmente extraño el trabajo. Yo estaba como: ‘Oh no, esto no es todo. No puedo irme así’«.

¿Qué opinas de la carrera de Trinity en WWE?