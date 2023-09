El Campeón de Peso Abierto STRONG NJPW, Eddie Kingston, y Claudio Castagnoli, el Campeón Mundial ROH, tendrán una lucha título versus título en AEW Grand Slam 2023. Es tremendamente interesante porque salvo empate o descalificación uno de los dos luchadores acabará con los dos cinturones y viviendo el mejor momento de su carrera. Por otro lado, The Swiss Superman no querría quedarse así. De hecho, camino al combate, como adelanta en Sports Illustrated, está pensando en luchar en el Tokyo Dome el año que viene.

A deep rivalry spanning decades comes to a head TOMORROW at Arthur Ashe Stadium in NYC. NJPW Strong Openweight Champ #EddieKingston takes on #ROH World Champion @ClaudioCSRO in a TITLE vs. TITLE match LIVE at #AEWDynamite #AEWGrandSlam at 8/7c on TBS 🎟️https://t.co/UN1cNj1kQq pic.twitter.com/pHI05dcqqT — All Elite Wrestling (@AEW) September 20, 2023

► Del Tokyo Dome a la Arena México

«La oportunidad de convertirme en campeón de New Japan me entusiasma mucho. Después de dejar WWE, tenía el deseo de ir a New Japan, lo logré una vez, pero me gustaría regresar, y ¿qué mejor manera que como campeón Strong Openweight? Esto abre un conjunto completamente nuevo de posibilidades. Y estoy muy orgulloso de ser el campeón de Ring of Honor. Aprendí hace mucho tiempo que no necesitas un título para comportarte como un campeón.

«Sin embargo, cuando lo tienes, debes mantener un nivel superior. El Tokyo Dome y la Arena México son dos lugares legendarios que se me han escapado a lo largo de mi carrera. Necesito luchar en ambos lugares, y me encantaría comenzar en el Tokyo Dome en Wrestle Kingdom. Estoy ansioso por quitarle este título a Eddie, y luchar en el Tokyo Dome es algo que también estoy deseando hacer».

El cartel del programa especial de Dynamite luce así: