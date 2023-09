El concurso de talentos Go Big Show fue lanzado en enero de 2021 en TBS -incluía monster trucks, trucos de magia, caballos y mucho más- y después de dos temporadas fue cancelado en marzo de 2022. Sus jueces eran Rosario Dawson, Snoop Dogg, T-Pain, Jennifer Nettles y Cody Rhodes. Y el luchador de WWE asuma la culpa de que terminara, como explica en Dale Download.

► El final de Go Big Show

«Go Big Show. En ese momento, habíamos comenzado AEW, y WarnerMedia estaba buscando colaboraciones cruzadas. Ese era mi papel en AEW. Yo era la cara de la marca. No era el campeón, pero iba a ser ‘lo conocen un poco de la WWE, para los fanáticos casuales, está en traje, parece el indicado’. Iba a ser la cara para estas colaboraciones. Eso era todo lo que querían de ello. Estaba funcionando muy bien en términos de audiencia, ¿podemos atraer a algunas de esas personas? Yo soy de la idea de que quiero que la mayor cantidad de personas vean nuestro programa posible.

«Eso significa enviarme a Macon, Georgia, en plena pandemia, durante un mes, donde estábamos completamente aislados. Sí, mándame. Veré actos locos sin público. Una de las experiencias más divertidas en las que he estado. Me siento mal porque cuando dejé el programa, no volvieron a hacerlo. Estaban listos para hacer la siguiente temporada. Si Snoop, Rosario o Jennifer Nettles me golpean en un callejón en algún lugar, lo entiendo. Puede que haya arruinado la temporada tres».

The American Nightmare «echó por tierra» una continuación del show cuando abandonó AEW para volver a ser una Superstar. Precisamente, fue al mes siguiente de que fuera cancelado cuando hizo su retorno a WWE durante WrestleMania 38, donde venció a Seth Rollins en un mano a mano. Cody estaba dispuesto a todo por intentar cumplir de una vez por todas su sueño.