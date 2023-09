Pasó más de dos años retirado tras una acumulación de lesiones, y hasta hace apenas seis meses seguía siendo considerado un luchador «tag team», pero este domingo, en Chapter 157: Hungry Like The Wolf, Kid Lykos tiene ante sí la oportunidad de poner fin al reinado de Spike Trivet y hacerse con el Campeonato Mundial PROGRESS.

Su victoria en el más reciente Super Strong Style 16 lo vio ascender como el gran «underdog» de PROGRESS y el nuevo «babyface» del producto, tras la lesión de Cara Noir. Y aunque Trivet viene haciéndole la vida imposible (lesionando a su socio y amigo Kid Lykos II), Lykos llega con la moral por las nubes tras endosarle una cuenta de tres al «Sovereign Lord» durante un choque de tercias en Chapter 156.

Según cuenta Lykos vía progresswretling.com, una derrota muy psicológica.

Kid Lykos II expone en Twitter que el factor diferencial del combate será su presencia en la esquina de Lykos, mientras que Bullit, un mero «empleado», ejercerá de acompañante de Trivet. Tal vez aquí lance PROGRESS una pista del resultado del combate: Trivet retendrá tras una traición de Lykos II.

Este Trivet vs. Lykos acapara el aparataje promocional de Chapter 157, pero el evento contará con otros alicientes muy atractivos, como una defensa del Campeonato Latinoamericano AAA que porta QT Marshall y una defensa del Campeonato Mundial GCW ostentado por Blake Christian. La sinergia, que no falte.

He aquí el cartel de PROGRESS Chapter 157: Hungry Like The Wolf, a celebrarse el domingo 24 de septiembre desde el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra).

