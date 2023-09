«Ya no trabajo con WWE. Espero con ansias el futuro. Gracias». Así confirmaba recientemente Mustafa Ali su adiós a WWE. Posteriormente, conocíamos la siguiente información: «Mustafa Ali había solicitado su salida de la WWE en 2021, pero fue rápidamente rechazada y lo sacaron de la televisión. Nos dijeron que tal como estaban las cosas, su contrato con la WWE vencía en la primavera o verano de 2024. Aquellos con quienes hablamos en NXT no tenían conocimiento de que iba a ser despedido y notaron que incluso había trabajado en un lesión para hacer realidad su carrera en NXT».

► El despido de Mustafa Ali de WWE

Ahora vamos con una opinión, la de Eric Bischoff, quien cree que la compañía cometió un error despidiendo al luchador, según expone en Strictly Business:

«Creo que es un talento increíble. Somos bastante buenos amigos, he estado en contacto regular con él desde que me fui en 2019. Tengo una gran opinión de él, es un talento increíble y sé que tiene una gran cantidad de motivación y ambición. Mi suposición, según lo que he llegado a conocer de él, me sugiere que, si algo, estará aún más motivado e inspirado de lo que estaba hace dos días. No me sorprendería en absoluto, basándome en su propio deseo, ambición y habilidades, verlo en AEW«.

«Estaba muy frustrado, quería hacer más, y constantemente trataba de encontrar un enfoque diferente y mejor para su personaje. Estaba frustrado consigo mismo en cierta medida, frustrado por encontrar una manera de descifrar el código y hacer que sucediera. Pero eso probablemente es cierto para casi todos en el negocio del talento, ya sea actor, actriz, músico, lo que sea. Es un negocio muy difícil y un mundo competitivo y tienes que encontrar formas de reinventarte. Así que creo que si hubo frustración, puede que haya habido un momento en el camino —no lo sé, nunca me lo expresó— en el que pudo haber estado pensando en irse. Estoy seguro de que está muy decepcionado en este momento. Creo que esa decepción evolucionará hacia la intensidad y la determinación de demostrar que la WWE tomó una mala decisión«.