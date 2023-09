Iyo Sky estuvo a punto de irse de WWE tras SummerSlam 2022

La actual Campeona Femenil de WWE, Iyo Sky, reveló que estuvo al borde de dejar la WWE en 2022, un giro que habría supuesto un cambio drástico en su carrera.

En una entrevista exclusiva con Tokyo Sports, la actual monarca de la marca SmackDown compartió detalles sobre su lesión y la decisión de permanecer en la WWE a pesar de las dificultades. La talentosa luchadora logró conquistar el Campeonato Femenil WWE en WWE SummerSlam 2023 al canjear su maletín Money in the Bank.

Iyo rememoró el momento en que sufrió una lesión en el pie, lo que la llevó a considerar seriamente un cambio en su vida, ya que estuvo fuera de acción durante un largo período.

Iyo Sky también contempló la posibilidad de regresar a Japón durante ese período, con la esperanza de estar cerca de su familia y explorar nuevas oportunidades, ya que sentía que podía realizar proyectos más allá de la WWE.

«Lo consideré. No se debió a que no me gustara Estados Unidos, sino porque creía que si no tenía un lugar aquí, quizás habría más oportunidades para mí en Japón. La situación en Stardom, donde solía competir, había cambiado, y había crecido significativamente desde que dejé Japón. Estaba segura de que podría ofrecer una nueva perspectiva en la lucha libre japonesa esta vez.»