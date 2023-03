Cartel al día de WrestleMania 39

Ganes o pierdas, algunas Superestrellas veteranas tienen tal aura que simplemente compartir rivalidad con ellas supone un impulso para tu carrera. Seth Rollins vivió esto a través de Edge, y ahora, es Finn Bálor quien debería salir beneficiado.

Además, el Universo WWE saldrá también beneficiado, porque lo que parece supondrá la culminación de esta rivalidad que protagonizan Bálor y Edge discurrirá dentro de la Celda Infernal, como curiosamente sucedió en el pique de “The Rated-R Superstar” con Rollins. Un tipo de combate que por primera vez formará parte del cartel de una WrestleMania desde la entrega de 2016.

Ayer, durante Raw, se confirmó que Bálor y Edge lucharán bajo tal modalidad, luego de que ambos acordaran saldar su cuentas y seguidamente The Judgment Day atacara al “WWE Hall of Famer”, quien fue salvado por Johnny Gargano y Dexter Lumis.

Un total de ocho combates ofrece ahora el cartel de WrestleMania 39, evento a celebrarse los días 1 y 2 de abril desde el SoFi Stadium de Inglewood (California).

HELL IN A CELL returns to #WrestleMania for the first time in seven years as @EdgeRatedR and @FinnBalor have a major score to settle! pic.twitter.com/gXSb810MRy