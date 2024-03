Cartel actualizado para NXT Stand & Deliver 2024

Anoche en el más reciente show de NXT, vimos cómo Josh Briggs y Duke Hudson tuvieron una lucha en donde Briggs salió vencedor. Dijak estaba en la mesa de comentarios y luego, tuvo un careo con Briggs.

Tras esto, apareció Oba Femi, el Campeón Norteamericano NXT, y tras un intercambio en el micrófono, aceptó darle tanto a Briggs como a Dijak una oportunidad por su título el próximo sábado 6 de abril de 2024, en el especial NXT Stand & Deliver, añadiéndose así otro combate a un ya interesante cartel.

Now we're cookin'!@Obaofwwe says both Josh Briggs and @DijakWWE have earned a shot at his North American Championship at #StandAndDeliver 🙌#WWENXT pic.twitter.com/JdoI3gueK7

— WWE (@WWE) March 27, 2024