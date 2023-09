Cartel actualizado de AEW All Out 2023

MJF ahora es un pedazo de basura, pero algo más entrañable, por su melodramática historia con Adam Cole. Y como rudo entrañable, no se tomará unas vacaciones tras su defensa del Campeonato Mundial AEW en All In London.

Mañana tenemos nuevo PPV de AEW, All Out, y MJF verá allí nuevo compromiso titular. Aunque no de su adorado «Triple B», sino del Campeonato Mundial de Parejas ROH que conquistó con Adam Cole durante el pre-show de la gran cita británica del pasado domingo, al derrotar a Aussie Open.

Una primera defensa que en teoría no debe suponer demasiada dificultad, considerando que MJF y Cole vencieron a una de las mejores duplas del panorama mundial. Sus rivales ahora serán John Silver y Alex Reynolds, miembros de The Dark Order; ganadores ayer de una batalla campal con la que se ganaron su tentativa.

Silver y Reynolds nunca han competido por dicho oro, si bien saben lo que es luchar bajo los focos de ROH. Además de sus recientes implicaciones sobre los shows semanales, en 2013 y 2016 tuvieron un par de combates dentro del producto entonces propiedad de Sinclair Broadcast Group.

The Dark Order no formaba parte de un PPV de AEW desde All Out 2022, donde Silver y Reynolds, acompañados de «Hangman» Page, lucharon contra The Elite por el Campeonato Mundial de Tercias.

© All Elite Wrestling

► Nueve luchas definidas para All Out

Nuevo fin de semana y nuevo gran evento de AEW. All Out 2023 tendrá lugar el domingo 3 de septiembre al amparo del United Center de Chicago (Illinois, EEUU), con este cartel provisional.