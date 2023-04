Quiso mantener el misterio WWE de quiénes completarían el Fatal 4-Way por ser el siguiente contendiente número uno al Campeonato NXT hasta bien avanzado el episodio de anoche de la marca dorada.

Carmelo Hayes ofreció a Bron Breakker competir en dicho combate de cuatro esquinas, pero el hijo de Rick Steiner, inesperadamente, prefirió cederle el hueco a Duke Hudson, no sin antes endosarle a este una Lanza.

Así que como estelar, Hudson, Dragon Lee, JD McDonagh y Grayson Waller se batieron el cobre, con el australiano saliendo vencedor. WWE confirmó pues que Waller buscará conseguir el oro en Spring Breakin’.

Tercera tentativa para “21st Century Success Story”, después de fracasar este año contra Bron Breakker en New Year’s Evil y Vengeance Day. Y primer defensa para Hayes tras derrotar a Breakker y hacerse con la presea en Stand & Deliver.

El próximo martes 25 de abril, desde el WWE Performance Center de Orlando (Florida, EE.UU.), WWE NXT presentará su especial televisivo Spring Breakin’, con la lucha que nos ocupa como única confirmación hasta ahora.

IN TWO WEEKS @Carmelo_WWE will defend the NXT Championship for the first time against @GraysonWWE at #NXTSpringBreakin'!#WWENXT pic.twitter.com/AjxrN0dCKB