Carmelo Hayes corrige su lucha en Vengeance Day

NXT Vengeance Day 2023 vio a Carmelo Hayes derrotar a Apollo Crews en una lucha de dos a tres caídas. Más tarde, el que fuera Campeón de Norteamérica apareció para desafiar a Bron Breakker por el Campeonato NXT después de que este venciera a Grayson Waller. En espera de ver qué sale de esta nueva rivalidad, Hayes estuvo valorando recientemente en Busted Open Radio su combate con Crews. Y cree que hay cosas que podrían haber salido mejor, aunque en general está contento con el resultado.

