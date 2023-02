Tay Melo revela su intención de luchar en Japón

Tay Melo es una luchadora muy popular pero podría decirse que está dando comienzo a su carrera pues comenzó a trabajar en los encordados en 2017 en la WWE. Esta y All Elite Wrestling son las dos compañías donde más ha trabajado hasta ahora. También lo ha hecho en Lucha Libre AAA Worldwide, Warrior Wrestling y Northeast Wrestling. Cuál será la siguiente es una incógnita pues está enfocada en AEW pero tiene la intención de luchar en Japón, según señala en su reciente entrevista con Dark Puroresu Flowsion.

► Tay Melo quiere luchar en Japón

“Ir a Japón ha sido un sueño durante mucho tiempo, incluso antes de la lucha libre. Sé que aprenderé mucho y puede cambiar mi carrera para mejor. Recuerdo haber entrenado con Meiko Satomura un poco en NXT. Le pedí que me ayudara con mis patadas y la forma en que enseña, la forma en que se mueve lo es todo, simplemente me encantó. Tuve el placer de trabajar con Kairi, Io Shirai y Shida, y siempre aprendí mucho de ellas y me divertí mucho. Es realmente el estilo que amo y con el que me siento cómoda. Estoy súper abierta a ir a Japón, tengo muchas ganas de ir. Estoy esperando la oportunidad”.

La joven guerrera brasileña señala también que quiere luchar con Giulia, actual Campeona Stardom:

“Honestamente, quiero luchar contra todas. Me encanta el estilo japonés. Es parte de mis raíces debido al judo. Siempre me encantó la cultura, el idioma, el respeto que se tienen el uno al otro y el trabajo duro. Quiero luchar contra Giulia más que nadie. No puedo esperar para compartir un ring con ella algún día”.

