Carmella pensó que Lita podría enojarse con ella al lucir un atuendo similar al suyo cuando ella también estaba volviendo a la WWE durante el Monday Night Raw del 6 de febrero. Como señala en su reciente entrevista en After The Bell, su única intención era rendir tributo a la miembro del Salón de la Fama. En dicho programa la ‘Princesa de Staten Island’ ganó una lucha cuadrangular para clasificarse para Elimination Chamber mientras que ‘The Extreme Diva’ se unió a Becky Lynch contra Damage CTRL.

> Carmella y el no enojo de Lita

“Volviendo y sabiendo que iba a hacer una nueva versión de mi antiguo personaje, quería unir mi look con la parte superior del sostén que he estado usando, pero también… cuando Carmella debutó, ella estaba usando los joggers y mostrando los boxers. Quería tomar eso y darle un nuevo giro. Pensé, ‘¿qué mejor manera de hacerlo que rendir homenaje a Lita?’ Tenía un atuendo tan icónico. Pensé, ‘déjame tomar eso y darle mi toque’.

“Poco sabía, la noche en que debuté con este atuendo, que Lita estaba detrás del escenario y me estaba volviendo loca. ‘Oh Dios, ¿se va a enojar conmigo? ¿Va a decir qué estás haciendo? Quítate eso. No tengo nada que ponerme, ¿qué voy a hacer?’ Ella estaba maquillada, yo paso por ahí, estoy usando el atuendo. ‘Hola Lita, ¿cómo estás?’ ‘Oh Dios mío. Espero que no estés enfadada’. ‘¿Estás bromeando? En absoluto, eso es asombroso’. ‘Tenía muchas ganas de rendirte homenaje’. A ella le encantó. No voy a mentir, estuve un poco asustada por un minuto, ¿se va a enojar conmigo?”.

¿Qué te parece el regreso de Carmella a la WWE?