Como embajador de la WWE, y también por su cuenta, Titus O’Neil hace mucho trabajo de ayuda a la comunidad, y hace años Sami Zayn le preguntó sobre Sami For Syria, la clínica móvil que tiene en Siria que otorga servicio de manera gratuita en la nación que ha sido afectada por una guerra civil desde 2011 hasta la fecha. Hablando recientemente en Busted Open Radio, O’Neil compartió como fue la conversación que tuvo con Zayn al respecto.

5 years ago I started #SamiForSyria – a mobile clinic in Syria delivering medical care to civilians displaced by war. I am proud to tell you: thanks to your support, we now have TWO clinics currently operating! Please donate at https://t.co/t4RdChDwIW to keep this going strong! pic.twitter.com/ZVvckt0Ogf — Sami Zayn (@SamiZayn) June 10, 2022

> Titus O’Neil quiso ayudar con Sami For Syria

“Estoy tan contento ahora que esta generación de Superestrellas de la WWE está tomando la responsabilidad de poder controlar su propia narrativa fuera de la empresa y realmente quiere hacer un cambio inspirador por su cuenta, usando su propia plataforma, motivando a la gente. Sami Zayn es una de las cosas más populares en la lucha libre profesional y lo ha sido durante varios meses. Recuerdo que Sami me llamó y me dijo: ‘Oye, quiero contarte algo’. Fue entonces cuando quiso hacer su proyecto en Siria. ‘¿Crees que obtendría algo de calor?’. Me lo pasó, me explicó todo y me preguntó: ‘¿Crees que recibiría algo de calor por hacerlo?’. Le dije: ‘Si alguien te molesta por tratar de hacer algo que genera un cambio significativo y positivo para algo en lo que crees, entonces no necesitas estar trabajando en esta empresa’.

“Siempre me he sentido así. Si no creesen lo que estoy haciendo para ayudar a otras personas, no solo en conjunto con nuestro equipo de la comunidad WWE, sino por separado, entonces este no será el lugar para trabajo para mí. No voy a minimizar lo que Dios ha puesto en mí para nadie. Vemos a todas nuestras Superestrellas más jóvenes: Bianca Belair, Montez Ford, Austin Theory, tan idiota como es él en la televisión, he ido a hospitales con él y veo cómo interactúa. A los 24 años, lo entiende. Muchos de nuestros chicos y chicas lo entienden. Nosotros, como artistas deportivos, independientemente de la compañía en la que estemos, todavía somos seres humanos y tenemos esta plataforma por una razón, y debemos continuar utilizándolas lo mejor que podamos para la sociedad, no solo para la lucha libre profesional, sino para la sociedad en general”.