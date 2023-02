Jake Roberts lleva toda su vida en la lucha libre profesional y la ha visto cambiar drásticamente a lo largo de las décadas. También en incontables ocasiones ha expresado su opinión sobre cómo ha ido viendo a cada momento el panorama luchístico, como hizo recientemente en una entrevista en WrestleRant. El miembro del Salón de la Fama de la WWE comparte un punto de vista que ya hemos escuchado o leído anteriormente de otros veteranos de la industria.

> Jake Roberts y la lucha libre actual

“Sabes, todo lo que están haciendo ahora es muy apresurado. No se están tomando el tiempo para desarrollar personajes. Tienen un montón de grandes atletas saliendo a volar por los aires y haciéndoles cosas inconcebibles a sus cuerpos. Al final de la noche, nada se pega. ¿Qué fue eso? ¿Qué van a hacer a continuación? Es porque no hay un personaje involucrado y me gustaría verlos comenzar a trabajar en sus personajes.

“Por supuesto, lo harán con las entrevistas, eso ayudará mucho y, con suerte, podré ayudar a algunos de esos tipos a hacer mejores entrevistas. Ese es mi nuevo trabajo en AEW y espero hacerlo bien. Pero, el producto aún se necesita, todavía se desea, pero se vuelve frustrante cuando ves los mismos errores una y otra vez. A veces pienso, si tuviera que sacar algunos dientes, lo haría, pero estos están conectados”.

