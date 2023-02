Becky Lynch y Lita buscarán el Campeonato Femenil de Parejas

La alianza entre Becky Lynch y Lita parece que llegará muy lejos, pues ambas manifestaron su intención de convertirse en campeonas de parejas.

Bayley apareció junto a Iyo Sky y Dakota Kai para hablar del reinado de éstas en WWE; sin embargo, por la pasarela apareció The Man, para criticar que no han expuesto los títulos. Fue así que llamó a una compañera para retar a Damange CTRL a una lucha por el título, la cual resultó ser Lita.

Looks like you got played, @itsBayleyWWE!

Still, @BeckyLynchWWE and @AmyDumas vs. @ImKingKota and @Iyo_SkyWWE for the RAW Women's Tag Team Championship? Make it happen, @ScrapDaddyAP! #WWERaw pic.twitter.com/cnfHv12LjX

— USA Network (@USANetwork) February 21, 2023