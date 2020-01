Cariñoso mensaje de Becky Lynch a John Cena por su nuevo film

Ocupado con su carrera cinematográfica, poco tiempo tiene John Cena para nada más. No es cuestión únicamente de las filmaciones sino también de todo lo que supone una película, o un programa de televisión como Are You Smarter Than a 5th Grader? o una serie como Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. El luchador y siempre Superestrella de WWE estuvo la otra noche en Jimmy Kimmel Live promocionando su nuevo estreno en cines, en el que no aparece físicamente sino que pone voz al personaje de Yoshi, Dolittle.

Ese poco tiempo que tiene intenta dedicarlo todo lo posible a sus otras pasiones, entre las que está WWE. Cuando puede, hace apariciones en la empresa de lucha libre a la que dedicó la mayor parte de su vida y se mantiene conectado con los fanáticos a través de las redes sociales. Y tanto cuadno aparece en el Imperio McMahon como cuando entra a Twitter o Instagram, es mucho el amor que recibe.

► Cariñoso mensaje de Becky Lynch a John Cena

Ahora destacamos el cariñoso mensaje que le envió Becky Lynch por su estreno.

Last January you came and supported me, it was my pleasure to do the same. Thank you, John. — The Man (@BeckyLynchWWE) January 11, 2020

— Es maravilloso unir la magia del cine y la magia de WWE en la premiere de Dolittle. ¡Pueden verla este viernes en cines! — El pasado enero viniste y me apoyaste. Ahora disfruto del placer de hacer lo mismo por ti. Gracias, John.

El 16 veces Campeón Mundial es de las pocas personas de las que la Campeona Raw habla bien. No quiere decir que no piense bien de otras, de muchas otras, pero no se caracteriza precisamente por esto, sino por atacar verbalmente a todos cuantos cree conveniente. Recordemos ahora alguno de los momentos que ambos compartieron el año pasado cuando tuvieron la oportunidad de encontrarse en WWE.

Hasta llegaron a unir fuerzas en un combate contra Andrade y Zelina Vega.