Todavía no parece el momento de hablar de Luke Harper como Brodie Lee, pero ese momento llegará en cuanto pise de nuevo un encordado. No se trata tanto de cómo entrará sino de dónde, porque lo que no está claro es con qué empresa firmará. AEW y ROH son las que están siendo más mencionadas, con el propio luchador encargándose de jugar con los rumores publicando fotos con amigos de ambos elencos.

Tiene todo el mundo ante sí, con el talento que tiene y la popularidad que ha conseguido en estos años en WWE, cualquier compañía querría firmarlo. Tendrá una decisión complicada que tomar en los próximos meses. Y mientras en SÚPER LUCHAS vamos informando de lo que sabemos, que hasta ahora son más que especulaciones que otra cosa. Pero ahora hablamos de Dave Meltzer.

► AEW y ROH quieren a Harper…. ¿Y NJPW?

Veamos lo que comentó en el último Wrestling Observer Radio.

«He asumido desde hace un tiempo que acabará en AEW. Acabo de estar leyendo acerca de cómo lo subutilizaron en WWE. Vince [McMahon] prácticamente lo enterró en abril. Hizo público su deseo de querer salir y le pregunté a la gente de la empresa al respecto y uno de ellos me dijo: ‘Está tomando la decisión correcta’. Para un tipo como él, después de salir de WWE, sus mejores opciones son AEW y New Japan Pro Wrestling. AEW necesita tipos grandes y él sería perfecto».

Si quieren conocer un poco más acerca de TODO lo que pasó con Harper en el Imperio McMahon no duden en leer: «Frustraciones, roces con Vince y desamores: el adiós de Luke Harper a WWE».

Como suele ocurrir cuando Meltzer habla en WOR en vez de en su boleín, no se trata de información sino más bien de opinión, por lo que no confirma ni desmiente nada. Por otro lado, de acuerdo a sus palabras parece que no contempla la opción de Ring of Honor, puesto que ni siquiera menciona esta empresa. Eso no quiere decir nada, pero nos hace pensar que quizá estemos dejando de hablar de NJPW tanto como deberíamos.

Debemos tener en cuenta además que la compañía japonesa y All Elite Wrestling podrían trabajar juntas en un futuro.

Si eso ocurre, la decisión sería todavía más sencilla para el veterano luchador que está buscando comenzar una nueva aventura.