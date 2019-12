Durante el último Monday Night Raw de este lunes el Campeonato 24/7 cambió de manos 3 veces; primero, cuando Akira Tozawa sorprendió a R-Truth con una enredadera para ganar el título. Minutos despúes, Tozawa perdió el campeonato ante Santa Claus, quien afirmó que devolvería el título al Polo Norte. Al final, R-Truth cubrió a Santa para recuperar el título y el réferi ya exhausto dijo que ya había tenido suficiente por esa noche.

Luego de la victoria de R-Truth sobre Santa este lunes, se dio inicio a su vigésimo quinto reinado con el campeonato 24/7; sin embargo, al igual que la gran mayoría de sus reinados, no iba a durar mucho tiempo.

► Tres cambios titulares en el Campeonato 24/7

Este jueves, se llevó a cabo el tradicional WWE Live Holiday Tour en el Madison Square Garden, en Nueva York, el cual contaba con un buen cartel y que tuvo como hecho destacado la victoria de Andrade sobre a su compatriota Rey Mysterio por el Campeonato de los Estados Unidos.

Sin embargo, este no fue el único cambio titular que se dio en la velada, ya que el Campeonato 24/7 cambió de manos, no una, sino tres veces durante el evento en vivo del jueves en el Madison Square Garden. R-Truth perdió el título en medio de una lucha en desventaja contra los hermanos SIngh cuando Samir lo cubrió para ganar el campeonato.

Instantes después, Sunil le aplicó la enredadera a su hermano Samir para ganar el título, solo para perderlo de vuelta ante R-Truth, cuando este aprovechó la discusión entre los hermanos. A continuación, algunas publicaciones compartidas por uno de los asistentes al evento:

R-Truth is defending his 24/7 title against the Singh Brothers in a handicap match #WWEMSG pic.twitter.com/HDDXvODZrs — Justin Barrasso (@JustinBarrasso) December 27, 2019

«R-Truth está defendiendo el Campeonato 24/7 ante los hermanos Singh en una lucha en desventaja #WWEMSG»

In honor of Demolition, the Singh Brothers finish off R-Truth with a modern-day Demolition Decapitation – and Samir Singh is the new 24/7 champion #WWEMSG pic.twitter.com/SS9ZpDlepC — Justin Barrasso (@JustinBarrasso) December 27, 2019

«En honor a Demolition, los Hermanos Singh derrotaron a R-Truth con una versión moderna de la Demolition Decapitation – y Samir Singh es el nuevo Campeón 24/7 #WWEMSG»

Sunil Singh pins Samir for the title, before R-Truth restores order and regains the title he has made relevant #WWEMSG pic.twitter.com/2mmG8iWaB6 — Justin Barrasso (@JustinBarrasso) December 27, 2019

«Sunil Singh cubrió a Samir por el título, antes de que R-Truth ponga las cosas en orden y recupere el título que él ha hecho relevante #WWEMSG»

Para Samir y Sunil Singh fueron su segundo reinado como campeones; Previamente, Samir ganó el título en Crown Jewel y lo mantuvo durante 18 días, un récord en ese momento. Sunil ganó el título a principios de octubre y lo mantuvo durante ocho días. Mientras tanto, el reinado número 25 de R-Truth con el Campeonato 24/7 duró apenas cuatro días, y el de ayer fue el inicio de su vigésimo sexto reinado, donde lleva un tiempo acumulado de 125 días.