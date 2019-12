Previo Friday Night SmackDown (27 de diciembre 2019) — Triple amenaza para ser retador del Campeonato Universal

El elenco de Friday Night SmackDown esta noche hará acto de presencia en la Little Caesars Arena, de Detroit, Michigan. La arena tiene una capacidad para albergar 20,491 aficionados y es la casa de los Alas Rojas de Detroit, de la NHL.

La Little Caesars Arena, fue inagurada en septiembre de 2017, y ha albergado un PPV de WWE.

Hell in a Cell 2017 (Shane McMahon vs. Kevin Owens).

► Previamente en SmackDown:

La semana pasada Daniel Bryan y The Miz se combinaron para vencer a King Corbin y Dolph Ziggler. Pero para esta noche hay una triple amenaza entre Bryan, Miz y Corbin para determinar quien se enfrentará a Bray Wyatt por el Campeonato Universal. Las luchas presentadas fueron:

MIRACLE ON 34th STREET FIGHT:

Heavy Machinery vencieron a The Revival Carmella venció a Sonya Deville The New Day vencieron a Shinsuke Nakamura y Cesaro Bayley venció a Dana Brooke Sasha Banks y Lacey Evans: sin ganadora Daniel Bryan y The Miz vencieron a King Corbin y Dolph Ziggler

LAS LUCHAS YA PROGRAMADAS: Tenemos una lucha programada para esta noche

Retador número uno al Campeonato Universal: Daniel Bryan vs. King Corbin vs. The Miz

LA LUCHA QUE HAY QUE VER: La triple amenaza para ser retador al Campeonato Universal entre Daniel Bryan, King Corbin y The Miz, será una lucha digna de ver y con la implicación de la oportunidad titular sin duas los luchadores podrán de su parte para buscar llevarse la victoria.

A LO QUE HAY QUE ESTAR ATENTOS: Esta noche regresa el segmento de Alexa Bliss que tiene como invitada a Lacey Evans, la cual está en una rivalidad con Bayley y Sasha Banks. Rivalidad que ha llegado a lo personal después de que la semana pasada Banks se metió con la hija de Evans que estaba en ringside viendo la lucha.

No se pierdan la mejor cobertura de SmackDown Live esta noche, a las 8:00 pm, hora del centro, a través de SÚPER LUCHAS.