Butch clasifica a la segunda ronda del NXT Global Heritage Invitational

Después de varias semanas de actividad, la Grupo A quedó definido, pues la última lucha entre Butch y Tyler Bate mostraría quien sería el que pasara a la siguiente ronda del NXT Global Heritage Invitational 2023.

Fue así que ambos luchadores llegaron soltando fuertes golpes a su rival, enfocando sus castigos de esta forma, especialmente con ataques a las extremidades superiores.

Poco a poco las cosas empezaron a subir de tono, con fuertes ataques contra su rival, aunque sin que se viera un ganador claro. Sin embargo, Butch pudo tomar el control y lo hizo de la forma más fuerte posible, teniendo a raya a su rival, aunque Bate consiguió reaccionar poco a poco, hasta tomar el control de forma clara.

The ultimate fake out. Butch knocked Tyler Bate the F*CK OUT tonight!pic.twitter.com/qBtVoXNlyg

— Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) September 20, 2023