Butch abrirá su propio gimnasio en el Reino Unido

Pete Dunne fue una de las mejores estrellas de NXT UK, donde fue Campeón durante 685 días. Eventualmente llegó a NXT, donde a pesar de no lograr el Campeonato NXT, tuvo grandes rivalidades, ganándose el sobrenombre de «Bruiserweight». En marzo de este año llegó a SmackDown, pero su nombre fue cambiado a Butch, y se asoció a Sheamus y Ridge Holland, formando The Brawling Brutes, quienes en las últimas semanas han estado en una rivalidad con Imperium.

► Butch adquirió un gimnasio junto a varios miembros de su familia

Butch fue entrevistado recientemente por Ryan Satin en el podcast ‘Out of Character’, donde se refirió a la apertura de un gimnasio junto a los miembros de su familia en su ciudad natal de Birmingham, Inglaterra. Quizás esto se trate de una retribución para darle algo a los aficionados luego del apoyo recibido durante su carrera.

“De hecho, acabo de abrir un gimnasio en Birmingham, Inglaterra, lo cual es algo nuevo y realmente emocionante en mi vida. Así que sí, eso es algo que todavía no he promocionado por completo. Todavía lo estoy haciendo bien y configurándolo, pero eso lleva mucho tiempo, mucha atención en este momento, así que definitivamente es algo que me emociona compartir correctamente una vez que estemos en un lugar para hacerlo.»

“Es solo un gimnasio local en una especie de área en la que crecí, en Birmingham. Ha estado funcionando durante los últimos 25 años más o menos, pero yo, mi hermano y uno de mis primos acabamos de adquirirlo y estamos poniendo mucho en él y tratando de hacerlo lo mejor posible, así que estoy emocionado. llegar a casa y darle los toques finales y luego promocionarlo adecuadamente al mundo”.

Butch está actualmente en Arabia Saudita, donde se unirá a su compañero Ridge Holland para luchar contra The Usos por el Campeonato Indisputable de Parejas WWE, en Crown Jewel.