Triple H: «Logan Paul está creando oportunidades»

Para muchos, la decisión de que Logan Paul haya sido elegido para ser el retador al Campeonato de WWE ante Roman Reigns en Crown Jewel, es bastante polémica y desacertada.

Sin embargo, para Triple H que esté consiguiendo esta oportunidad, quiere decir que se está abriendo puertas para otros luchadores.

«Si lo miras y dices: ‘Bueno, Logan Paul tiene esa oportunidad, yo no tengo esa oportunidad’ , tienes un pensamiento muy pequeño y miope…»

Aunque ya había reconocido que era ridículo que él tuviera una oportunidad por el Campeonato de WWE, también aceptó que no solo quiere ser una estrella invitada y quiere dejar su huella en la empresa.

«Si solo entras y sales, como muchas celebridades lo hacen una vez y obtienen su reconocimiento y luego terminan. Pero quiero ser más que eso, porque creo que puedo serlo, sé que puedo serlo. Lo único que me impide ser potencialmente uno de los mejores en este deporte es el tiempo y la energía que le dedico, que es en lo único en lo que soy bueno. Entonces, si hago eso, no veo por qué no puedo llegar allí. Hay muchas cosas que puedo hacer. Pero algo sobre la lucha libre es tan emocionante, ¿verdad? Es entretenido. Llego a ser un showman. Puedo ser físico. Puedo obtener clips destacados en mis redes sociales. Paga bien. WWE es muy generosa».