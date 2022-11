NJPW:Firma de contratos «Battle Autumn in Osaka»

Se llevó a efecto la firma pública de los contratos de las luchas de campeonato que se dirimirán en «Battle Autumn in Osaka», con la que concluye la gira de otoño de New Japan Pro Wrestling.

► El acto protocolario de la firma de contratos

En primer lugar aparecieron los monarcas y retadores por el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP. Los Ingobernables de Japón (Titán y BUSHI) se declararon listos para la confrontación y fueron aún más allá, ya que prometieron que se apoderarán del título y lo llevarán a México para exponerlo en el CMLL.

Esto es algo que nunca ha ocurrido en la historia de este campeonato, algo que confirmó el propio director Naoki Sugabayashi. En respuesta, United Empire (TJP y Francesco Akira) mencionaron que pondrán en evidencia las debilidades de sus rivales y planean tener en su poder el campeonato por mucho tiempo.

A continuación se presentaron el campeón de Peso Jr. IWGP, Taiji Ishimori y sus tres retadores (Hiromu Takahashi, El Desperado y Master Wato) para Wrestle Kingdom 17, quienes en la función de Osaka se enfrentarán en un duelo de parejas inéditas. Para definir a las parejas, se efectuó un sorteo donde cada uno tomó un sobre en donde había una hoja con un color. Los que tenían colores iguales serían compañeros de dupla. De esta forma Ishimori hará equipo con Hiromu Takahashi; mientras que El Desperado se aliará con Master Wato. Es la primera ocasión que se hacen estas alianzas, aunque cabe la posibilidad que en el curso de las acciones se traicionen, lo que dará más emoción a este lucha increíble.

Finalmente, se encararon Will Ospreay y Tetsuya Naito, los protagonistas de la batalla estelar. Ellos combatirán por el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP. Esta será la segunda ocasión que ambos se enfrenten en duelo individual. Naito, que vestía un saco que adquirió de Gideon Grey, dijo que su plan es tomar el cinturón y hacer algo especial, o también podría tirarlo, todo depende de lo que vea que afecte a Ospreay.

Este respondió que no está dispuesto a dejar que Naito desvirtué el cinturón, tal como ocurrió con el título Intercontinental, al que incluso dañó físicamente.

Recordando el cartel:

NJPW, 05.11.2022

Osaka Prefectural Gymnasium

1. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Francesco Akira y TJP (c) vs. BUSHI y Titan

2. Hiroshi Tanahashi, Toru Yano, David Finlay & Alex Zayne vs. Mark Davis, Kyle Fletcher, Aaron Henare & Gideon Grey

3. Special Singles Match: Hikuleo vs. Yujiro Takahashi

4. NJPW WORLD TV Title Tournament – Semifinal: Ren Narita vs. SANADA

5. NJPW WORLD TV Title Tournament – Semifinal: Zack Sabre Jr. vs. «King of Darkness» EVIL

6. Incredibles Tag Match: Taiji Ishimori y Hiromu Takahashi vs. El Desperado y Master Wato

7. Special Tag Match: Kazuchika Okada y Tama Tonga vs. Jay White y KENTA

8. IWGP Tag Team Title: Cash Wheeler y Dax Harwood y(c) vs. Great-O-Khan y Jeff Cobb

9 IWGP US Heavyweight Title: Will Ospreay (c) vs. Tetsuya Naito