Bryan Keith (AEW): «Booker T es como mi familia»

El luchador de AEW Bryan Keith considera que Booker T es más que un mentor para él.

El miembro del Salón de la Fama de la WWE y comentarista de NXT ha sido clave en la carrera de «The Bounty Hunter» ya que lo entrenó en su escuela, Reality of Wrestling. Podría decirse que es uno de sus alumnos más exitosos, como la luchadora Roxanne Pérez.

► Bryan Keith de Booker T

«Incluso ahora, él sigue siendo definitivamente un mentor para mí, pero más que eso, es como un miembro más de la familia en este momento. Ha estado presente en todos los momentos de mi carrera, incluso ahora con la firma y todo. Ha sido increíblemente solidario y tiene un conocimiento impresionante sobre todo, es increíble.

«Sin duda, siempre ha sido sumamente solidario y siempre ha estado ahí para responder mis preguntas o simplemente para que aprenda de él. Literalmente, la persona en la que me he convertido hoy, el luchador que soy hoy en día, se debe tanto al buen Señor allá arriba como a Booker T. Dios me ha brindado oportunidades, y Booker T me ha brindado sabiduría«, explica Keith en AEW Unrestricted.

Booker volvió recientemente a la programación de NXT después de haber estado lidiando con un problema de salud que lo tuvo ausente varias semanas.

Keith fue el rival de Kyle O’Reilly en su regreso a las cuerdas casi dos años después en el episodio de AEW Collision del 16 de marzo. No solo está trabajando en la casa Élite sino que lo hace también en ROH y continúa además en la escena independiente.

'The Bounty Hunter' Bryan Keith targets the neck of Kyle O'Reilly! Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@KORCombat | @bountykeith pic.twitter.com/xW7JsGXEAr — All Elite Wrestling (@AEW) March 17, 2024