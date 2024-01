Bryan Danielson promete romper a Kazuchika Okada

Estamos a pocas horas de una de las más grandes luchas, al menos sobre el papel, del os últimos tiempos. Bryan Danielson y Kazuchika Okada, dos de los mejores luchadores del mundo, se enfrentarán en un combate en mano a mano en Wrestle Kingdom 18, el evento más importante de NJPW.

Esta será la revancha de la lucha que dieron ambos en el PPV AEWxNJPW Forbidden Door 2023, en junio del año pasado, cuando Danielson venció al japonés en una gran lucha de más de 27 minutos. Y aunque es Okada quien busca venganza, pues se rindió ante Danielson luego de ocho años de que nadie lo rindiera, también Danielson busca su venganza personal.

► El Dragón Americano quiere romperle el brazo a The Rainmaker

Esto, debido a que Danielson se rompió el brazo en este combate, tuvo que pasar por cirugía y estar alejado del ring. Ahora, en la conferencia de prensa previa a Wrestle Kingdom, Danielson ha asegurado y prometido que intentará romperle el brazo a Okada. Estas fueron sus palabras:

«Primero que todo, quiero expresar lo agradecido que estoy de estar en Japón. Han pasado 20 años desde mi primera gira con NJPW. Quería ser una estrella en NJPW más que cualquier otra cosa, y ahora tengo la oportunidad de luchar contra Okada en el Tokyo Dome para NJPW.

«Ahora, sobre la pelea con Okada. Puede que lo sepas o no, pero ya nos enfrentamos antes. Fue hace un par de meses, y él me rompió el brazo. Luché diez minutos más y luego lo hice rendir. Cuando estás en la lucha, ¿por qué te rindes? Te rindes para evitar romper un hueso. Para evitar una lesión permanente. Okada se rindió para evitar algo que ya le había hecho.

«Eso me llevó a no poder cargar a mi hijo, a una lucha por equipos donde él rompió mi hueso orbital, a no poder llevar a mis hijos a la escuela y ahora a esto. ¿Estoy enojado? Sí. ¿Tengo sed de venganza? Sí. Pero, ¿estoy agradecido por estas lesiones? Sí.

«Cada lesión que he tenido me ha convertido en un luchador mejor. Cada vez que regresé, fui mejor. Me rompió el brazo, volví mejor. Fracturó mi hueso orbital, volví mejor. Las lesiones te obligan a mejorar.

«He dicho que voy a romperle el brazo a Okada por dos razones. Quiero venganza. Pero también quiero ver si romperle el brazo lo quiebra o lo hace mejor. Y después de romperle el brazo, le patearé la maldita cabeza».