Ted DiBiase comparte curioso hábito de Randy Savage

¿Cuándo no es interesante escuchar (o leer) a uno de los más grandes como Ted DiBiase? Días atrás lo traíamos a SÚPER LUCHAS a través de, entre otras cosas, su opinión sobre lo que debe tener un Campeón Mundial haciendo referencia a Sycho Sid:

«(…) Para mí, la clave siempre fue que, si vas a ponerle un cinturón de campeonato a alguien, tiene que ser alguien que pueda subirse al ring con cualquiera y ofrecer una buena lucha. Y eso no era Sid. Aunque era extremadamente creíble y tenía buenas entrevistas, no siempre tenía el talento in-ring. Había muchas cosas que, obviamente, no hacía, pero supongo que, dada su estatura y todo, lograba trabajar bastante bien su personaje. Se las arreglaba con muchos luchadores. Y de esa manera era muy efectivo. ¿Creo que es uno de los mejores de todos los tiempos? No, pero era… sí, era… era bueno.»

► Ted DiBiase recuerda a Randy Savage

En esta ocasión, tomando también sus declaraciones en Everybody’s Got A Pod, volvemos con The Million Dollar Man para descubrir un curioso hábito que tenía Randy Savage, con quien viajaba habitualmente cuando eran compañeros de vestidor.

DiBiase señaló al Macho Man cuando le preguntaron sobre qué luchador acostumbraba a gastar el menor dinero posible a la hora de ir de una ciudad a la otra para los shows, pasando tiempo en la carretera, entre hoteles, restaurantes y arenas.

«Oh, Dios, diría que [Randy] Savage. Randy era famoso por eso. Quiero decir, habían momentos en los que volábamos a Chicago y estaríamos allí por, digamos, luchar un viernes por la noche, sábado por la noche en Milwaukee, domingo por la noche en Green Bay, para luego conducir todo el camino de regreso a Chicago y tomar un vuelo temprano al día siguiente. Bueno, cuando regresábamos a Chicago desde Green Bay, ya era tarde. Y Randy no se molestaba en conseguir una habitación de hotel. Él y Elizabeth preferían dormir en el coche de alquiler porque era demasiado tacaño para gastar en una habitación. Así que, sí, Randy era conocido por ser bastante ajustado con el dinero. Tenía la fama de ser notoriamente ahorrativo.»

En cambio, Ted Dibiase señala que él intentaba no hospedarse en lugares de bajo coste si podía evitarlo. El caso de Randy Savage debía ser habitual, como hoy en día, pero resulta curioso pues habitualmente llama la atención todo lo contrario, como Ric Flair.