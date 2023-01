El duelo entre Bryan Danielson y Konosuke Takeshita del pasado miércoles tuvo todos los ingredientes para enrabiar a los detractores de AEW: concreción sin demasiada narrativa de por medio, un gladiador japonés (habitual foco de críticas de cenutrios mentales que sólo se sienten cómodos viendo a talentos oriundos de su magnífico país de las barras y estrellas) y de resultas, bastantes minutos de acción.

Pero para los que valoramos con los brazos abiertos un simple combate de lucha libre sin exceso de parafernalia, este Danielson vs. Takeshita fue un regalo. Que volvió a demostrar por qué Takeshita hizo méritos en 2022 a la hora de ser considerado mejor luchador del mundo y por qué seguramente los haga en pos de ganarse esa consideración una vez concluya 2023.

Según Dave Meltzer, Takeshita podría experimentar pronto un importante impulso dentro de AEW. Quién sabe si el de Osaka estrenará su palmarés como “All Elite” antes del verano, luego de conseguirlo todo en DDT Pro Wrestling.

Tras el gran encuentro, Danielson quiso comentar su interacción luchística con Takeshita para la cuenta de Twitter japonesa de AEW. Y “The American Dragon” dijo de “The Future” que más pronto o más tarde deberemos situarlo en la misma mesa que ocupan los mejores luchadores de la historia.

This is a FIGHT. @bryandanielson vs. @takesoup has the crowd on their feet!

It's #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/21XA3VaHdr