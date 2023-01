AEW planea un gran empuje para Konosuke Takeshita

Konosuke Takeshita firmó su contrato con All Elite Wrestling en noviembre después de una breve aventura en la compañía cuando se pensaba que volvería a Japón a tiempo completo. No abandonó su país natal, ha seguido trabajando en DDT, pero ha estado más enfocado en la compañía Khan. Y está en una buena situación actualmente ya que ganó sus últimos dos combates. Aunque ninguno de ellos fue en Dynamite o Rampage. El japonés luchó hoy mismo contra Yuki Ueno en DDT All Seats 3000 Yen! DDT New Year Pro Wrestling Festival.

► Konosuke Takeshita, a punto para el empuje en AEW

Ahora tenemos novedades sobre el futuro de Takeshita en AEW gracias a nuestro compañero Dave Meltzer, quien estuvo hablando de él en el Wrestling Observer Radio. Sin dar más detalles, el Editor en Jefe de WON informa de que están planeando un gran empuje para el joven luchador. Y menciona también a Bryan Danielson, el actual contendiente al Campeonato Mundial que tiene MJF, lo que puede hacernos pensar que quizá después sea «The Future» quien tenga una oportunidad por el título. Aunque para ello necesitará muchas victorias.

«Hay un gran impulso para Takeshita en el horizonte algún día cercano. Probablemente no esta semana porque Bryan Danielson tiene que ganar todos los partidos hasta el 8 de febrero».

La verdad es que Konosuke Takeshita parece tenerlo todo para ser una nueva estrella internacional de la lucha libre profesional. Dejando a un lado las otras compañías en las que trabaja, si en All Elite Wrestling lo manejan de la manera correcta quizá este mismo año 2023 consigan convertirlo en alguien realmente importante de su elenco.

¿Qué os gustaría que fuera lo próximo de Konosuke Takeshita en All Elite Wrestling?