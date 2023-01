Siendo una de las promotoras independientes de los Estados Unidos más proclives a la lucha libre mexicana, Warrior Wrestling quiso reservar pronto una fecha para Hijo del Vikingo en alguno de sus shows, luego de conocerse el pasado octubre que el mexicano por fin podía competir fuera de su tierra natal.

Y la primera que pudo reservar llega este próximo 21 de enero, día de realización de su siguiente evento y primero del 2023, Warrior Wrestling 27: Back To The Bend, al amparo del Century Center de South Bend (Indiana).

Allí, Hijo del Vikingo formará parte de una Triple Amenaza junto a otros dos gladiadores aztecas, Flamita y Rey Horus. En juego, el Megacampeonato AAA y el Campeonato de Lucha Warrior Wrestling, título vacante como consecuencia de que Sam Adonis, portador del mismo hasta la semana pasada, no vaya a poder acudir a la cita, pues tiene compromiso con “la Caravana Estelar”.

Warrior Wrestling 27 dará cabida a importantes nombres de la escena independiente, AEW, NWA y MLW. Seguidamente, su cartel hasta ahora confirmado.

PreOrder #WarriorWrestling 27 on @ProWTV



Champion @KCwrestles defends vs @SNM_Buddy@vikingo_aaa vs @flamita_dtu vs @rey_horus Triple Threat for the AAA Mega and Warrior Lucha Championships@Takesoup vs @ZacharyWentz@amisylle vs @IamKylieRae and MORE!https://t.co/FBuvBBUkww pic.twitter.com/c68ROaZ4cO