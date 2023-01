Seth Rollins está buscando su próxima gran historia en la WWE después de no haber podido recuperar el Campeonato de Estados Unidos de manos de Austin Theory. ¿Podría empezar ganando el Royal Rumble 2023? De momento, el luchador tiene su mira puesta en estelarizar WrestleMania 39. Y para hacerlo tendría que ganar la batalla de 30 hombre en el primer Evento Premium del año el 28 de enero. “El Visionario” ganó el Rumble 2019 y en 2022 venció a Roman Reigns por el Campeonato Universal por descalificación.

En espera de ver qué sucede en los dos Monday Night Raw las siguientes semanas -Rollins ya se confirmó oficialmente para el Royal Rumble- nos detenemos ahora en un curioso momento que tiene relación con él y un fanático. Tan fanático que imitó su entrada al encordado durante su propia entrada a su boda. Y al que fuera Campeón WWE le encantó.

This is 🦇💩 crazy and I love it. https://t.co/2rIVyC9xpQ

— Seth “Freakin’” Rollins (@WWERollins) January 15, 2023