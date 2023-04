“[…] Es un tipo muy divertido. Simplemente tiene sus chistes que trata de llevar a casa y contarles a todos. Habla de penes flácidos mucho. Es gracioso, me encanta. […]“. Así contaba no hace mucho la réferi de AEW Aubrey Edwards uno de los temas de conversación que le gusta tener en tono de broma a Bryan Danielson. No nos sorprendía pues realmente sabemos que tiene un gran sentido del humor el veterano luchador. Y es ahora él quien da a conocer otro asunto que tratan en el vestidor.

> Bryan Danielson, AEW y los hombres multiorgásmicos

Hablando recientemente en Hey EW! con RJ City, El Dragón Americano explicaba que hablan de los hombres multiorgásmicos. Y antes de pasar a sus declaraciones, probablemente no todos sepan que los hombres, como las mujeres, también puedes ser multiorgásmicos. En cuanto a la conversación que tengan en el vestuario, hay que tener en cuenta que ahí no estamos hablando de luchadores que compiten por ganar una rivalidad o conseguir un título sino de amigos charlando de cualquier cosa.

BD: “Sospecho que pene en plural debería ser penii. Hablamos de penes flácidos”.

RJ: “¿Cuál es el rompehielos ahí? ¿Has visto algún buen pene flácido últimamente? Involúcrame en una charla flácida y endurecida”.

BD: “Una de las cosas de las que nos gusta hablar en el vestuario es ser hombres multiorgásmicos. La capacidad de llegar al orgasmo sin eyacular. Nada de esto tiene nada que ver con el sexo, sino con la idea de poder tener orgasmos múltiples, como un hombre, como lo hacen las mujeres, y luego no eyacular en absoluto”.

