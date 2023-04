Dolph Ziggler desafía a Conor McGregor

Endeavor y WWE anunciaron el acuerdo al cual llegaron por la venta de esta última por una suma aproximada de 9 mil millones de dólares. El trato permitirá la creación de una nueva compañía que fusionará la McMahon y UFC, con la matriz manteniendo la participación mayoritaria con el 51% de las acciones, dejando a los accionistas actuales de la luchística a cargo del 49% restante. Tanto Vince McMahon como Nick Khan mantendrían sus roles ejecutivos, pero no se sabe nada de cómo afectará a Triple H.

Una pregunta que está surgiendo entre los fanáticos es si podrían darse cruces entre WWE y UFC como entre esta última y AEW, con peleadores teniendo luchas y demás; lo contrario sería mucho más complicado. No tenemos ninguna información al respecto, más allá claro de todas las veces que hemos informado en Súper Luchas sobre artistas marciales mixtos interesados en la lucha libre profesional. No obstante, tiramos del mismo hilo ahora pues Dolph Ziggler acaba de desafiar a Conor McGregor.

ABSOLUTELY AMAZING #WrestleMania

PS: If I can drop 45 more pounds,

I can drop anyone talking trash!

seems even easier to get the deal done now, right @TheNotoriousMMA

— Nic Nemeth (@HEELZiggler) April 3, 2023