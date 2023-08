Brock Lesnar volvería a WWE para WrestleMania 40

¿Cuántas veces hemos visto que Brock Lesnar, ya bajo su estatus de veterano consolidado, ofreciera una muestra de respeto hacia un luchador como la recibida por Cody Rhodes en el reciente SummerSlam?

Asimismo, Lesnar dejó sus guantes sobre el ring, temiendo entonces Rhodes que «The Beast» decidiera continuar con las hostilidades, pero parece que sólo supuso otro gesto de reconocimiento. O tal vez una forma de despedirse temporalmente del Universo WWE.

► Sin Brock Lesnar hasta la próxima primavera

En reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer dijo esto acerca del futuro de Brock Lesnar con WWE.

«Brock Lesnar está anunciado para Payback 2023, tal vez sea cuando regrese. Me dijeron que estaría ausente por un tiempo, pero no mucho. Así que tendremos que ver qué significa eso».

Sin embargo, ante los micrófonos de la última edición de la Wrestling Observer Radio, Meltzer ofrece importante actualización.

«Brock estaba originalmente anunciado para uno de los eventos de pago por visión de finales de este año, pero no estará allí. Va a estar fuera durante un tiempo. No volverá pronto, como por cuatro meses o algo así. A ver, volverá para la temporada de [Wrestle]Mania. Va a volver. Así que esa es su situación».

Confirmamos entonces la presencia de Brock Lesnar en WrestleMania 40, y quizás de allí en adelante el veterano sólo compita bajo los focos de «The Showcase of the Inmortals», cual nuevo The Undertaker. Aunque, claro está, los shows celebrados en Arabia Saudita siempre son una tentación.

Cabe recordar que en 2022 y 2023 Lesnar ha asumido un calendario competitivo bastante regular, en comparación a años anteriores. Un compromiso del que, obviando el estatus de Roman Reigns, Cody Rhodes supone el mayor beneficiado hasta el momento.

RESPETO. ¡@Brock Lesnar y @CodyRhodes se dieron la mano después de un increíble tercer encuentro en #SummerSlam! pic.twitter.com/SBQKej3GHU — WWE Español (@wweespanol) August 6, 2023